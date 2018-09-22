Denizli İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (DENİMDER) yapılan olağan genel kurulu sonrası mevcut başkan Fatih Işık güven tazeledi.

DENİMDER dernek binasında olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurula çok sayıda dernek üyesiyle birlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör ve AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel de katıldı.

Genel Kurulda Başkan Fatih Işık tekrar seçilerek güven tazeledi. Işık başkanlığındaki yönetim kurulunda Uğur Gökbel, Bekir Dağlı, Ayşe Görmez, Zahide Yollu, Ahmet Soysal, Ahmet Akın, Fatih Altuntepe, Recep Uzunca, Abdülhamit Aktaş, Bilal Özkan, İsmail Çelikbaş ve Harun Kaftan yer aldı.