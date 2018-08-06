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06 Ağustos 2018 15:40

Işıklılı kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen Işıklı Gölü’nün Balıkçı Kadınları Projesi hayata geçirildi.

Işıklılı kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

06 Ağustos 2018 15:40

Proje ile kadınlara balıkçılık alanında eğitim veriliyor.


Denizli’nin Çivril ilçesinde kadınların ördükleri balık ağlarıyla aile ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı Işıklı Gölü’nün Balıkçı kadınları Projesi Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından hayata geçirildi. Işıklı Gölü’nde balık avcılığı yapan veya eşlerine yardımcı olan kadınların çevreyi korumaya yönelik sürdürülebilir balık avcılığı yapması, ağ örme, ağ donatımı ve ağ tamiratı konularını içeren bir eğitim sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, 73 bin hektar yüzölçümü olan Işıklı gölünde ağırlıklı olarak Turna ve sazan balığı avcılığı yapıldığını belirtti.




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