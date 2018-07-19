İŞKUR’dan Denizlili kadınlara istihdam hamlesi

Denizli İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile bir akaryakıt firması arasında imzalanmış olan “İstihdam İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılacak istihdam çalışmalarını başlattı. Türkiye genelinde, beş yılda beş bin kadın istihdamı gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan ‘’istihdam İşbirliği Protokolü’’ kapsamında, Denizli’deki akaryakıt istasyonları yetkililerine yönelik olarak, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda, Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü personeli İş ve Meslek Danışmanı Ramazan Sert tarafından, Denizli’de faaliyet gösteren istasyon yetkililerine milli istihdam seferberliği kapsamında yer alan istihdam teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiler verildi.