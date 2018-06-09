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09 Haziran 2018 15:11

İşlediği cinayetin vicdan azabına yaklaşık 20 saat dayanabildi

Denizli’de 2 yıldır ilişkisi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren katil zanlısının cinayetten sonra kendi evine giderek uyuduğu, olayın ertesi sabahında vicdan azabına dayanamayarak polise teslim olduğu ortaya çıktı.

İşlediği cinayetin vicdan azabına yaklaşık 20 saat dayanabildi

09 Haziran 2018 15:11


Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’ndeki bir apart dairesinde dün meydana gelen olayda Müge Çoban (22) isimli kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, olayın katil zanlısı olarak gözaltına alınan İsmail Ç. (36) ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İsmail Ç.’nin cinayeti işledikten yaklaşık 20 saat sonra vicdan azabına dayanamayarak polis karakoluna gidip olayı anlattığı öne sürüldü. İsmail Ç.’nin önceki akşam öldürdüğü Müge Çoban ile apartta buluştuğu ve aralarında tartışma yaşandığı kaydedildi. İddialara göre, Çoban’ın İsmail Ç. ile aralarında yaklaşık 2 yıldır var olan ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiği ve tartışmanın bu sebepten çıktığı öğrenildi. Sinirlerine hakim olamayan İsmail Ç.’nin Çoban’ı göğsünden bıçakladığı öne sürüldü. Katil zanlısının cinayetin ardından evine gittiği ve hiçbir şey olmamış gibi davrandığı, gece evinde uyuduktan sonra ertesi sabah karakola giderek her şeyi anlattığı ve olayı itiraf ettiği iddia edildi. Dün akşam işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilen katil zanlısı İsmail Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Genç kadın toprağa verildi


Cinayete kurban giden Müge Çoban’ın cenazesi ise, otopsi yapılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden


Merkezefendi ilçesi Şemikler Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. 2 yıldır ilişkisi olduğu İsmail Ç. tarafından öldürülen Çoban’ın evli olduğu ve 1 çocuğunun olduğu öğrenildi.




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