İstanbul'a teslim etmeleri gereken tekstil malzemelerini Ankara'ya götürerek çaldılar

Denizli'den bir tekstil firmasından aldıkları 250 bin lira değerindeki tekstil malzemelerini İstanbul'a teslim edecekleri yerde Ankara'ya götüren şüphelileri polis yakaladı.

6 Mayıs Perşembe günü Pamukkale ilçesinin Akhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasına ait 250 bin TL değerindeki çarşaf tekstil malzemesini İstanbul'a götürmesi gerekirken Ankara'ya götüren şüphelileri ve çaldıkları malzemeleri Denizli polisi yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Ankara'da ele geçirdi. Ele geçirilen 250 bin TL değerindeki çarşaf ve tekstil malzemeleri sahibine teslim edildi. Malzemeleri İstanbul yerine Ankara'ya götüren 5 şüpheli ise Ankara'da yakalanarak emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.