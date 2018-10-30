İtfaiye ekipleri bu sefer minik çocuk için Pepe'yi kurtardılar

Denizli’de çizgi film karakteri Pepe balonunu elinden kaçıran miniğin imdadına itfaiye koştu.
Denizli'de çizgi film karakteri Pepe balonunu elinden kaçıran miniğin imdadına itfaiye koştu. İtfaiye ekipleri ağaçta takılı kalan balonu kurtararak 4 yaşındaki sahibine teslim etti.
Denizli'de Büyükşehir Belediyesinin 142. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini izlemek için ağabeyiyle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelen 4 yaşındaki Zeynep Yıldırım, çizgi film karakteri Pepe şeklindeki balonunu elinden kaçırdı. Balonunu indirmek için çevredekilerden yandım isteyen Yıldırım'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Meydana gelen ekipler, miniği sevindirmek için ağaçta takılı kalan balonu aldı.
Minik Zeynep Pepe balonunu geri alınca itfaiye erini öperek teşekkür etti.