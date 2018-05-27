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27 Mayıs 2018 18:42

İYİ Parti mitinginde yağmur sürprizi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Denizli’de gerçekleştirdiği mitingde bir anda başlayan sağanak yağmur partililere zor anlar yaşattı.

İYİ Parti mitinginde yağmur sürprizi

27 Mayıs 2018 18:42


Akşener, 24 Haziran seçimleri kapsamında Denizli’de miting gerçekleştirdi. 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitingde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, partililer alana yapılan üst aramasının ardından alındı. Akşam saatlerinde kürsüye çıkan Akşener’e, İYİ Parti Denizli İl Teşkilatı yöneticileri ve milletvekili adayları da eşlik etti. Akşener kürsüyse çıkmadan hemen önce aniden başlayan sağanak yağmur alana gelen partililere zor anlar yaşattı. Alandaki partililerin bazılarının yağmurdan korunmak için şemsiye gelmeleri diğer partililerin de işine yaradı. Bir şemsiyenin altına 4-5 kişinin girdiği görüldü. Yaklaşık 10 dakika süren yağmurdan korunmak için bazı partililer ise alanı terk etti. Akşener’in çıkacağı platformun üzerindeki bez çadırda biriken yağmur suyu ise görevliler tarafından merdiven ve uzun sopalarla boşaltılmaya çalışıldı.




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