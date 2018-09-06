Jandarma 37,250 kilo esrar yakaladı

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgi aldığı 2 şüpheliyi takibe alan ekipler, şahısların tarlaya uyuşturucu imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Olay yerinde tedbir alan jandarma ekipleri tarlaya yaptıkları operasyonda bin 483 kök kenevir bitkisi ve kurumaya bırakılmış 22 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şahısların başka bir bölgedeki bir tarlaya da esrar sakladıklarını belirledi. Buraya da baskın düzenleyen ekipler 15,250 kilo kubar esrar yakaladı. Operasyonlarda toplamda 37,250 kilo esrar ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerinin ardından sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.