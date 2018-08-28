Jandarma düzenlediği operasyonda 422 parça tarihi eser ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, operasyon jandarma ekipleri tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bir şahsın elinde çeşitli tarihi eserler bulunduğu ve elinden çıkarma için müşteri aradığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon başlattı. Tespit edilen şahsın ev ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda Roma, Osmanlı, İslami ve Helenistik dönemlere ait 167 adet sikke, 2 adet bronz heykel, 2 adet ok ucu, 251 adet muhtelif tarihi eserden oluşan toplamda 422 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyonun ardından 1 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.