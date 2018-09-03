Jandarma ormanlık alanda bin 192 kök kenevir ele geçirdi

Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin ormanlık alan içerisinde kenevir yetiştirdiklerini belirledi. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaptığı kontrolde 156 gram kubar esrar ile bin 192 kök kenevir bitkisi ele geçirirken ayrıca şüphelilere ait 2 ayrı ev ve araçta yapılan aramada ise 505 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler bulundukları ormanlık alanda yakılarak imha edildi.

Operasyonun ardından 3 zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.