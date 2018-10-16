Jandarma şehidin mezarına sahip çıktı

1994 yılında şehit düşen ve Denizli'nin Çivril ilçesine defnedilen Piyade Er Mehmet Bardakçı'nın mezarının bakımsızlıktan harabeye döndüğünü duyan jandarma ekipleri, şehidin mezarına giderek bakım yaptı.

3 Mayıs 1994 yılında Şırnak'ın Karageçit köyü Büyükkale mevkiinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Bardakçı'nın Denizli'nin Çivril ilçesi Kaşıkçı Mahallesinde bulunan mezarının, bakımsızlıktan harabeye döndüğünü duyan jandarma ekipleri harekete geçti. Şehit silah arkadaşlarının mezarına sahip çıkan ekipler, etrafındaki tel örgülerin zarar görmesiyle yabani hayvanlar tarafından tahriş edilen ve mermer kısmı da zamanla parçalanan mezarın gerekli bakım ve temizliğini yaptı.

Öte yandan yaklaşık 10 yıl önce mahalle halkının yeni yerleşim yerine taşınmasıyla köyde yaşayan kimsenin kalmadığı, bu yüzden de mezarlığa yıllardır kimsenin uğramadığı öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de önümüzdeki hafta içinde yol ve mezarlık bakımını yaparak, mezarlığın etrafını tel örgüyle çevireceği öğrenildi.