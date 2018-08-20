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20 Ağustos 2018 10:29

Jandarma’da bayram trafiği mesaisi devam ediyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timleri bayram tatili nedeniyle artan trafikte, kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmaları için denetimlerini artırarak aralıksız sürdürüyor.

Jandarma’da bayram trafiği mesaisi devam ediyor

20 Ağustos 2018 10:29


Jandarma Trafik Timleri, Tavas’ta bulunan jandarma yol arama noktasında sürücüleri kontrol ederek, kontrol sonrasında sürücüler aileleri ile birlikte hazırlanan stanta davet edildi. Sürücüler ve aileleri burada Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında emniyet kemeri kullanmanın önemi ve kazaların önlenmesinde hızın önemi konusunda bilgilendirildi. Ayrıca stanta bu maksatla hazırlanan video iletildi. Yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri takmanın kazalardaki ölüm oranını yüzde 50, yaralanma oranında yüzde 60 oranında azalttığı vurgulanırken, kazalarda hız artışının kaza yapma riskini yüzde 2 oranında, kaza sayısını ise yüzde 4 oranında artırdığı belirtidi. Kısa bilgilendirmenin ardından vatandaşlara bilgi broşürü dağıtılırken, çocuklara trafik dedektif kartları verilerek trafik andı yaptırıldı. Bilgilendirmenin ardından uğurlanan vatandaşlara çikolata ve şeker ikramı yapılarak bayramları kutlandı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar yetkililere teşekkür ederek yolculuklarına kemer takmış halde devam etti.




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