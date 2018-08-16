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16 Ağustos 2018 17:08

Jandarmadan 102 kilo dev esrar operasyonu

Denizli’de jandarma ekipleri, ormanlık alana ektiği kenevirin hasadını yaparak 102 kilo esrar elde edip çuvallarla aracına yüklemeye çalışan şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadan 102 kilo dev esrar operasyonu

16 Ağustos 2018 17:08


Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. Aydınlar Mahallesi’nde ormanlık bir alanda kenevir eken 1 şahsı jandarma ekipleri takibe aldı. Ekipler şüphelinin ormanlık alan içerisinde kenevir bitkilerinin hasadını yaparak kurumaya bıraktığını tespit etti. Ardından operasyon için harekete geçen ekipler şahsı kenevir hasadından elde ettiği 102 kilo esrarı çuvallar içerisinde kamyonetine yüklediği esnada şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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