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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 217 litre kaçak içki ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 217 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 110 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler kaçak şarapların Bekilli ilçesinde üretildiğini belirledi. Çalışmalarını tamamlayarak tekrar operasyon gerçekleştiren ekipler bu defa kamyona yüklenerek sevkiyata hazır hale getirilmiş 2 bin 467 litre bandrolsüz kaçak şarap, 640 litre etil alkol olmak üzere toplam 3 bin 217 litre kaçak içki ele geçirdi.


Operasyonların ardından 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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