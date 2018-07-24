Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

5 kilogram esrar ve kenevir ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesinde uyuşturucu madde imal edip, ticaretini yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe alan jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda bin 546 gram kubar esrar, 53 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet elektronik terazi ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.