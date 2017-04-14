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14 Nisan 2017 12:07

Kaçak sigara ve uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

Denizli’nin Honaz ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

14 Nisan 2017 12:07


Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele ve emniyet ile asayişin sağlanması kapsamında, tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde 13 Nisan’da, çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 12 gram esrar, bin 500 paket kaçak sigara, 2 adet av tüfeği, 4 adet çalıntı LCD televizyon, 1 adet çalıntı kamera, 1 adet çalıntı matkap, 1 adet çalıntı odun kesme makinesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, kaçak sigara ve çalıntı eşyalarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Operasyonla birlikte 3 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı kaydedildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığının kamu düzeninin devamı, emniyet ve asayişin sağlanması için düzenledikleri operasyonların kararlılıkla devam edileceği bildirildi.




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