Kaderine terk edilen tarihi cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

50 yıl öncesine kadar kullanılan, mahalleye yeni cami yapılmasıyla ise kaderine terk edilen cami restore edilmeyi bekliyor.

Denizli’nin Çivril ilçesi Menteş Mahallesi’nde Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen Menteş Camii bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinlerinin 1950’li yıllara kadar kullanıldığını dile getirdiği cami, yapılan yeni camiden sonra kullanılmadı ve bakımsız kaldı. Duvar süslemeleri ve minyatürleri ilçede bulunan tarihi Savran Camii ile Bayat Camii’nde bulunan süslemelerle benzerlikler taşıyan, çatısının bir kısmı çöken ve duvarlarının bazı kısımları yıkılan caminin giriş kısmında bulunan ve ahşap süslemeleri ile dikkat çeken mescit ise tamamen yıkılmış durumda. Camide minare bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, ezan okuma yeri olarak caminin güney kısmındaki ezan taşının kullanıldığını ifade ettiler.

“Duvarlarında antik dönemlerden kalma yapı malzemelerinin kullanıldığını görüyoruz”

Yerel tarih araştırmacısı ve öğretmen Münir Sayhan, cami hakkında bilgi vererek, “İçinde bulunduğumuz cami ilk bakışta kare planlı olarak görünüyor. Ama bu camiye sonradan sor cemaat yeri diye adlandırılan bir bölüm eklenmiş. Bu bölümde dahil camiye tek giriş kapısı var, ahşap bir giriş kapısı var. Bu ahşap giriş kapısından girdikten sonra ilave edilen ve kadınlar mahveli olarak adlandırılan bölüme de buradan giriş yapılabiliyor. Sonuçta ilave edilen bölümle birlikte düşündüğümüzde dikdörtgen planlı bir cami. Caminin çevre duvarlarında antik dönemlerden kalma yapı malzemelerinin kullanıldığını görüyoruz. Eski Menteş Camii’ne baktığımızda çok ilginç duvar süslemeleri görüyoruz. Bu duvar süslemelerinin örneklerini Çivril’deki Bayat Camii’nde görme şansımız var. Bir de alt tarafında pek bilinmese de Sundurlu köyü Eski Camii var. Ondaki duvar işlemeleri ile bu bahsettiğimiz üç caminin duvar işlemeleri birbirine benziyor. Bu caminin ilginç kılan bir başka kısmı da camide bu güne kadar Çivril’deki hiçbir camide kullanılmayan el iziyle oluşturulmuş yukarıda, çatı kısmında toplam 8 tane el izi var. Bu da bu caminin kalem işçiliğini yapan kişiler tarafından ilk kez bu camide kullanılan bir el bezemesi” dedi.