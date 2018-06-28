Kadın çiftçiler için sertifika töreni yapıldı

Ege Bölgesi kentlerinden Denizli, Kütahya ve Uşak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni” Vali Hasan Karahan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kadın çiftçiler katıldı.

Projenin eğitim programına toplamda 213 kişi katıldı

Toplantının açılışında konuşan Vali Karahan, projenin amacının tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması olduğunu ifade etti. Programın 2018 yılında 7 bölgede 29 ilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Karahan, “Program kapsamında Denizli, Kütahya ve Uşak illerinde İŞKUR - KOSGEB işbirliği ile sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmiştir. Söz konusu eğitimlerden Denizli ilinde 71 kadın çiftçi, Kütahya ilinde 72 kadın çiftçi ve Uşak ilinde ise 70 kadın çiftçi eğitim alarak farklı ve özgün projeler hazırlamışlardır” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenler ödüllerini Vali Karahan ve diğer protokol üyelerinden aldılar. Proje pazarının açılışının yapılarak stantların gezilmesi ile tören sona erdi.

Öte yandan, projede Denizli’den Alev Turan, Çiğdem Özcan, Gülay Özcan, Kütahya’dan Kadriye Semercioğlu, Zeynep Pınar, Hesna Yılmaz ve Uşak’tan Nazlı Doğan, Emre Köse ve Ülkü Aslan dereceye giren isimler oldu.