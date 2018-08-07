Kadınlar devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

Kazada sürücü hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elif Erdoğan (59) idaresindeki 64 FS 495 plakalı traktör, Yeşildere Mahallesi Kanat Yolu olarak bilinen toprak yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Elif Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde yolcu olarak bulunan Esengül Erdoğan (39) ve 7 yaşındaki B.D.E. yaralandı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralanan çocuk ve kadını kenara çeken vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Elif Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan B.D.E. ve yaralanan Esengül Erdoğan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler daha sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Elif Erdoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

7 yaşındaki B.D.E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.