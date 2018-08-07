Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 14:34

Kadınlar devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir kadının kullandığı traktör yan yattı.

Kadınlar devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

07 Ağustos 2018 14:34

Kazada sürücü hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Elif Erdoğan (59) idaresindeki 64 FS 495 plakalı traktör, Yeşildere Mahallesi Kanat Yolu olarak bilinen toprak yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Elif Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde yolcu olarak bulunan Esengül Erdoğan (39) ve 7 yaşındaki B.D.E. yaralandı.


Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralanan çocuk ve kadını kenara çeken vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Elif Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan B.D.E. ve yaralanan Esengül Erdoğan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler daha sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Elif Erdoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.


7 yaşındaki B.D.E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç