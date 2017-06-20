Kadir Gecesi mesajları

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında 11 ayın sultanı ramazan ayı içerisinde yer alan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin bütün İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Başkan Osman Zolan, “Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Bütün duaların kabul olacağı böyle mübarek bir günde, ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için de en hayırlısı neyse onu niyaz ediyoruz. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan sunmaktadır" dedi.

Bütün Müslüman aleminin, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ile hareket edeceğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu kutsal gecede tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olması ve zulüm altında bulunan kardeşlerimizin huzur ve refahı için dua edelim."

Başkan Gürlesin: “Kadir Gecesi’ni dualarla geçirelim”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. “Bir mübarek Ramazan Ayı’nda daha Kadir Gecesine ulaşma mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Gürlesin, “On bir ayın sultanı Ramazan ayında yer alan, maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran, Yüce Yaradan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ndeyiz. Bin aydan daha hayırlı olduğu inanılan bu gece İslam inancına göre Kur’an’ın, Allah (cc) tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kadir Gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Böyle hayırlı bir gecede, müminlerle helalleşmeli, küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Yüce Yaradan tarafından biz insanlığa müjdelerin verildiği bu kadar değerli bir geceye daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygularla, tüm Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecelerini tebrik eder, bu kutlu gecenin Denizli’mize, tüm milletimize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi.