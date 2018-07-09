Kafasını balkon demirlere sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Olay, Çivril ilçesi Haydan Mahallesi’ndeki bir binanın 2. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balkonda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı kafasını balkonun demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Çocuğun çığlıkları üzerine olaya önce aile üyeleri müdahale etti. Ancak bundan başarılı olmayan ve minik çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile üyeleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çivril Grup Amirliği ekipleri olaya müdahale ederek, Horasanlı’nın kafasını sıkıştığı demir korkulukları keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Olaydan yara almadan kurtulan minik çocuk daha sonra itfaiye ekipleri tarafından aile üyelerine teslim edildi.