Oğuz, Kale İlçesinde yapılacak olan bilim şenliği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Oğuz, proje ile Kale ve yakın ilçelerdeki toplumun inovasyon, yenilenebilir enerji konularında farkındalık düzeyinin artmasına ve bilim-toplum arasında köprü kurulmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti. Projenin 28-30 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyleyen Oğuz, “3 gün sürecek olan Bilim Şenliğinde akademisyenler tarafından yapılan STEM ve astronomi atölyeleri, bilim söyleşileri, yarışmalar, bilim şovları, bilgilendirme stantları, bilim oyunları, tiyatrolar, deney istasyonları yer alacak. Bilim Şenliğinin Kale ilçesinde gerçekleşiyor olması ile Kale halkı ve öğrencilerinin yanı sıra Beyağaç ve Tavas ilçelerinden gelecek misafir katılımcılara çalışmalar tanıtılmış olacak. Böylelikle daha geniş bir kitleye hitap eden bilim fuarı gerçekleşecek. Şenlikte PAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Dr. Yüksel Çekbaş, Araştırma Görevlisi Dr. Aytaç Karakaş konuşmacı ve atölye lideri olarak katılacak” dedi.