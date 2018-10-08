Kale Devlet Hastanesi 1 yılda tükettiği elektriğin 2,5 katını üretti

2 Ekim 2017 yılında devreye alınan 155 kWp kapasitesindeki güneş enerjisi santrali 1 yılda 210 bin kWh elektrik üretti. Buna karşılık aynı dönemde Kale Devlet Hastanesi sadece 88 bin kWh elektrik tüketerek önemli bir başarıya imza attı. Üretilen elektrik sayesinde yaklaşık 120 bin TL gelir elde edildi. Elde edilen gelir ise daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek adına kullanıldı. Enerji verimliliği, tasarruf ve çevre duyarlılığı konularında örnek olan proje ile, hastanenin 1 yılda yaklaşık 100 ton daha az karbon salınımı yaptığı, bu sayede 300 ağacın kurtarıldığı hesaplandı. Proje kapsamında ayrıca yapılan enerji tasarrufu çalışmaları ile de elektrik tüketimi önceki yıllara göre yüzde 20 oranında düşürüldü.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ‘Enerjini Boşa Harcama Sahip Çık' sloganıyla başlattıkları enerji verimliliği çalışmaları ile kamu hastanelerinde ciddi bir tasarruf sağladıklarını belirterek, “Müdürlüğümüze bağlı hastanelerin tamamında enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmaları uzun yıllardır özveri ile yapılmaktadır. Tükettiği elektriğin tamamından fazlasını güneşten üreten, bu özelliği ile Türkiye'de sayılı kamu binaları arasına giren Kale Devlet Hastanemizle herkese örnek olduğumuzu düşünüyorum. Tüm hastanelerimizde enerji verimliliği ve çevre duyarlılığını ön planda tutarak hizmet veriyoruz, enerji tüketimlerini sürekli takip ediyoruz, iyileştirmeler yaparak hastanelerimize destek oluyoruz” dedi.