Kale MYO öğrencileri İnceğiz Kanyonu'nu gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu öğrencileri İnceğiz Kanyonu'na gezi düzenledi.

Gezi programı Kale Belediyesi ve Kale Esnaf ve Sanatkarları Odası organizasyonunda yapıldı. Kale Belediye başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale MYO Müdürü Prof Dr. Ersan Öz, İlçe Emniyet Amiri Murat Baştürk, Kale Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı İlyas Barçın başta olmak üzere ilçe protokolü, Kale MYO akademik, idari personeli, öğrenciler, ilçe esnafı ve belediye görevlilerininden oluşan gezi kafilesi öğle saatlerinde İnceğiz Kanyonuna ulaştı. Kanyon gezisi sonrasında, öğrencilere Kale Belediyesi tarafından yaptırılan tesislerde yemek verilip sonrasında meşhur Kale baklavası ve çay ikram edildi. Etkinlikte öğrenciler davul zurna eşliğinde zeybek oynayarak, halay çektiler.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgiler veren Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “Ara sınavlar öncesi öğrenci arkadaşlarımızın hem stres atması hem de Kale civarındaki doğal güzellikleri yakından görmeleri için bu tür ikramlı gezilerin planlanması çok faydalı oluyor. Hem öğrencilerimizin hoşuna gidiyor, onlara sahip çıkılması aidiyet duygularını artırıyor, hem de biz yetkililer için ayrı bir haz ve manevi doyum sağlıyor. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimiz planlı şekilde devam edecektir” dedi.

Gezinin sonunda hatıra fotoğraf çekiminin ardından gülen yüzlerle Kale'ye dönüldü.