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08 Mayıs 2018 09:34

Kale MYO öğrencileri sınavlar öncesi moral depoladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu yönetimi, önümüzdeki hafta başlayacak olan final sınavları öncesi personel ve öğrencilerini Kale halkı ve ilçe protokolü ile düzenlediği piknik organizasyonunda bir araya getirdi.

Kale MYO öğrencileri sınavlar öncesi moral depoladı

08 Mayıs 2018 09:34


Pikniğe katılan öğrenciler gönüllerince eğlenirken, önümüzdeki hafta başlayacak olan final sınavları öncesi de moral depoladı. Düzenlen etkinlik sonrasında açıklama yapan Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “ Gerçekleştirdiğimiz piknik organizasyonu ile personel ve öğrencilerimiz Kale Halkı ile bir araya geldi. Hem aradaki dostluk köprüsü kuvvetlendi, hem de personel ve öğrencilerimiz zorlu geçen bir eğitim yılının stresini üzerlerinden attılar. Bu gibi organizasyonları birlik ve beraberlikleri kuvvetlendirmesi açısından önemli buluyorum” diye konuştu.


Çeşitli aktiviteler ile katılımcıların keyif dolu bir gün geçirdiği etkinlik, öğleden sonra son buldu.




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