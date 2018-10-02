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Kale MYO'da bin kişiye aşure ikramı yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu tarafından aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.


Kale MYO yemekhanesinde gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine Kale Kaymakamı Murat Güneş, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Kılıç, Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, ilçe protokolü, Kale MYO akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Aşure ikramlarının yapılmasının ardından kan bağış kampanyası kapsamında Denizli Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu ve MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz kan bağışçılarını ziyaret etti.

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