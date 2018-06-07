Kale MYO’de mezuniyet heyecanı yaşandı

Kale Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Salih Sağnıç başta olmak üzere, ilçe protokol üyeleri, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende konuşma yapan Öz, öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini hatırlatırken mezun öğrencilere hayatlarının bundan sonraki kısmında da okumaya, araştırmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye devam etmelerini tavsiye etti. Törende Kale MYO 2017-2018 eğitim öğretim yılı birincisi Çocuk Gelişimi Programı Öğrencisi Gözde Ceylan’ın mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından ilçe protokolü tarafından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri takdim edildi. Yaklaşık 150 mezun öğrenci belgelerini öğretim üyelerinden aldıktan sonra keplerini havaya atan öğrenciler mezuniyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.