Kale MYO'nun yeni binası yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak

Dr. Hüseyin Bağ, MYO inşası devam eden yeni Kale Meslek Yüksekokulu (MYO) binasını gezerek teknik incelemelerde bulundu. Okulun yeni binasının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hizmete açılması planlanıyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte Kale MYO akademisyenleri ve idari yöneticileri, inşası devam eden yeni Kale Meslek Yüksekokulu binasını gezerek teknik incelemelerde bulundu. İnşaatın yapımını üstlenen firma yetkilileri ile görüşen heyet, binanın teknik özellikleri ve fiziki imkânları konularında bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Bağ, “Meslek yüksekokulları ülkemizin tarım, sanayi, turizm gibi alanlarda ara eleman açığını tamamlayan ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sunan bireyler yetiştirdiğinden dolayı büyük önem arz etmektedir. Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak bizler de ilçelerimizde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarımızda öğrenci yetiştirmeyi bu açıdan önemsiyoruz. Elbette verilen eğitim-öğretim kalitesinin yanında öğrencilerimize sunulan teknik ve teknolojik imkânlar da oldukça önem taşımaktadır. Bu noktada, Kale ilçemizde bulunan meslek yüksekokulumuz için yeni bir binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmesi konusunda gereken çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Merkez yerleşkemizde de devam eden yenileme ve iyileştirme çalışmalarının yanında ilçelerimizdeki okullarımızın da yenilenme çalışmaları öğrencilerimizin daha iyi şartlarda yetiştirilmesi için devam edecektir” dedi.

7 bin 261 metrekare kapalı alanda 3 katlı olarak inşa edilen yeni binada, 22 derslik, 1 adet çalışma odası, 2 laboratuvar, 300 kişi kapasiteli 1 adet konferans salonu, 250 kişi kapasiteli 1 adet yemekhane, 1 adet kütüphane, 1 adet kantin yer alacak. İnşası devam eden yeni binanın 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hizmete açılması planlanıyor.