Kale’de 48 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Organizasyon kapsamında 48 çocuk sünnet edildi.

Kale’de geleneksel hale getirilen sünnet organizasyonun dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi işbirliğiyle yapılan Kaleli iş adamları ve Kale halkının da büyük bir destek verdiği organizasyon için Kale Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Kale Kaymakamı Murat Güneş, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, aileler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Emreoğlu, sünnet işlemlerinin hekim tarafından ameliyathane şartlarında yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği döneminde başlattığımız sünnet organizasyonlarımızla, küçük ilçelerimizdeki çocuklarımızın merkez hastanelere gitmeden sünnet işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde Kaymakamlarımızın ve belediyelerimizin desteğiyle sünnet kıyafetlerinden tutun da çocuklarımızın gezdirilmesi, düğünü, kınası, çeşitli hediyeleri ile sünnetlerimizi tam bir şölen haline getirdik. Kale’de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen sünnet şöleniyle 48 çocuğumuz sünnet oldu” dedi.

"Kültürümüzde sünnet olmanın önemli bir yeri var

Kale Kaymakamı Murat Güneş de sünnet organizasyonunda emeği geçen başta Kale Devlet Hastanesi olmak üzere herkese çok teşekkür ederek, "Bizim kültürümüzde sünnet olmak, askere gitmek, düğün yapmak çok önemli bir yere sahiptir. İnancımızda kültürümüzde önemli bir yere sahip olan sünnet törenleri aynı zamanda millet olmanın, birlik ve beraber olmanın da bir gereğidir. Ben sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, ailelerimize de çocuklarınızın mürvetlerini görmelerini temenni ediyorum. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şölen halk oyunları ve semazen gösterisiyle devam etti. Daha sonra sünnet çocukları için dua okundu. Tören protokolün sünnet olan çocukları serviste ziyaret ederek çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.