Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:06

Kale’deki üniversite binasını Denizli Büyükşehir bitirecek

Denizli’nin Kale ilçesi’nde inşaatı süren yüksekokul binası, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacak.

Kale’deki üniversite binasını Denizli Büyükşehir bitirecek

11 Eylül 2017 17:06


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale ilçesi’nde inşaatı yarım kalan üniversite binasını Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlayacaklarını söyledi. Kale ilçesi’nde düzenlenen AK Parti Kale İlçe Kongresi’ne katılan Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Denizli’de ilk kez böyle bir yatırım yapacağını söyledi.


Kalelilerin kendisinden bir talebi olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "İlçemizde üniversite yerleşkesinin kurulacağı Kale Meslek Yüksekokulu inşaatı yarım kaldı, tamamlanmadı. Bugüne kadar üniversite ile ilgili bina ve inşaatlarda herhangi bir ilçede Denizli Belediyesi veya Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir işin altına imza atmadık. Bu konuyla ilgili hiç bir bina ve inşaat yapmadık. Onun için bir yerden başlamak gerekir ve Kale’den başlıyoruz. O binayı tamamlamak bizim boynumuzun borcudur. Emaneti aldık kabul ettik. İnşallah kısa sürede ihale sürecine alıp tamamlayacağız" diye konuştu.


30 Mart 2014 öncesinde tüm mahallelere söz verdiklerini anımsatan Başkan Zolan, "Biz o sözün arkasındayız. Kilit parke taşı döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli’de ne varsa Kalemizde de o olacak, demiştik. O sözümüzün arkasındayız. Yeter ki kardeşliğimiz birlik ve beraberliğimiz baki olsun, kol kola girelim, omuz omuza verelim. Mesele şahsi değil geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız. Geçmişte ecdadımız, atalarımız bu ülkeyi bize bırakmak için canını vermiş, kanını vermiş. Onların ruhunu şad etmek için bugün sımsıkı birbirimize sarılmamız, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız ve bu vatana ve millete hizmet edenlere sahip çıkmamız gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sımsıkı sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç