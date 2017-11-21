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21 Kasım 2017 13:47

‘Kamyon’ tiyatrosuna yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Kamyon” oyunu büyük ilgi gördü.

‘Kamyon’ tiyatrosuna yoğun ilgi

21 Kasım 2017 13:47


Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona “Kamyon” oyunu başladı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Anadolu’nun farklı yörelerinden ekmek parası için kamyonla yola çıkan insanların, Ege dağlarında mahsur kalmasını anlatan oyun için salonu dolduran tiyatro severler, oyunu büyük ilgi ile izledi. Oyunda, özel olarak tasarlanan ve sahnede 50 ayrı parçanın birleştirilmesiyle oluşturulan kamyon dekoru büyük dikkat çekti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonda Kamyon oyunun yanı sıra Kahvede Şenlik Var, Fırtına (çocuk oyunu), Bonbon ve Şeker (kukla gösterisi) oyunlarını sahnede sergileyecek.




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