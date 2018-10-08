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Kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı

Denizli-Uşak karayolu İğdir rampasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uşak istikametinden Çivril yönüne giden Ramazan Çakır (37) idaresindeki 20 L 9633 plakalı römorklu traktöre, aynı yönde ilerleyen Cemal Y. (25) idaresindeki 20 SD 106 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun ön kısmı koparak kamyonun önünde sürüklenirken, traktör savrularak karşı şeride geçip takla attı. Traktörün üzerinden asfalt zemine düşen sürücü Ramazan Çakır yaralandı. Kamyon sürücüsü Cemal Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik ve jandarma ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, trafik kontrollü olarak verildi. Kamyon sürücüsü Cemal Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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