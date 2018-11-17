Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Denizli'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem Şakar'ın kullandığı 20 U 3609 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki 20 U 1689 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Şakar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. Şakar olay yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.