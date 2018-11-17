İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Denizli’de kamyonetle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem Şakar'ın kullandığı 20 U 3609 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki 20 U 1689 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Şakar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. Şakar olay yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.