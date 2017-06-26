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26 Haziran 2017 18:50

Kamyonet yol kenarına devrildi: 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 2 kızı yaralandı.

Kamyonet yol kenarına devrildi: 3 yaralı

26 Haziran 2017 18:50


Olay, saat 16.30 sularında Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli yönüne seyir halinde olan Saci S. idaresindeki 20 K 5797 plakalı kamyonet bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarına devrildi. Kazada anne Elif S. ve kızları E.G.S. ile H.S. kamyonette sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, sıkışan anne ve kızlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırarak, tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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