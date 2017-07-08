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08 Temmuz 2017 17:03

Kanser haftası farkındalığı örgüleri kalıcı oldu

Denizli’nin Buldan Arif Cerit Devlet Hastanesinde 1-7 Nisan’da Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan el örgü farkındalık panosu, hastane bahçesinde kalıcı hale gelecek.

Kanser haftası farkındalığı örgüleri kalıcı oldu

08 Temmuz 2017 17:03


Denizli’nin Buldan ilçesindeki Arif Cerit Devlet Hastanesinde 1-7 Nisan kanser haftası kapsamında ilçeye özgü dokumayı ön plana çıkarmak, dokuma ile kansere farklı bir uyarı ile dikkat çekmek amacıyla personel 40 adet el örgüsü ile dikkat çekmeye çalıştı. Örülen örgüler kanser haftası kapsamında ağaçların gövdesini süsledi. Süslemelerin üzerine ise kanser haftası yazısı yazıldı.


Konu ile ilgili konuşan Buldan Arif Cerit Devlet Hastanesi ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Alpaslan Alsoy, “Kanser haftası nedeniyle personelimiz kanser hastalığını dikkat çekmek için ilçemizin dokumasından esinlenerek, bayan personelimiz tarafından el örgü ile yaptıkları farkındalık çalışmalarını hastanemiz bahçesinde bir ağacın gövdesini dolayarak kanseri dikkat çektiler. Ayrıca hastane personelimizi hazırladığı iki perdelik Doktor-Hasta arasında geçen ilginç diyalogların komedi olarak hastalarıma moral için hastanenizde ve Denizli’de sahneledik’’ diye konuştu.




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