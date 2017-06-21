Kanser hastası genç bıçaklı gasba uğradı

Olay yerine gelen polis ekipleri, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kolon kanseri olan ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Halit Kul (19), bugün saat 15.30 sıralarında, hastaneden çıktıktan sonra evine doğru gitti. İncilipınar Caddesi’nde yanına gelen bir kişi elindeki bıçakla Kul’u tehdit ederek, üzerindeki 20 TL’sini ve cep telefonunu gasp edip, olay yerinden kaçtı. Suluköprü kavşağına gelen Kul, buradaki polislere durumu anlatarak, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Kul’un verdiği eşkalden yola çıkarak, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Gasp edilen ve mağdur olduğunu belirten Halit Kul, "Hastaneden evime dönerken bir kişi önünü kesip, ’paran var mı’ diye sordu. Üzerimde 20 lira olduğunu söyledim. Elindeki bıçağı gösterip, paramı aldı. Ardından elindeki bıçağı tekrar gösterip, karnımdaki hastalığım nedeniyle takılı olan poşeti kesmekle tehdit ederek, cep telefonumu da aldı. Çok korkmuştum" diye konuştu.