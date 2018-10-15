Kapalı yöntem ameliyatla devlet hastanesinde sağlıkları kavuştular

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne başvuran kalın bağırsaklarında çok sayıda büyük polipler ve kanser odakları saptanan, 76 yaşındaki İbrahim K. ve 66 yaşındaki Himmet Z., geçirdikleri laparoskopik kolon cerrahisiyle sağlıklarına kavuştu.

Servergazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Ali Kadir Değirmenci ve Op. Dr. İlknur Turan, hastalarını endoskopi, kolonoskopi, mamografi, gizli kanama testi gibi tetkiklerle taradıklarını söylediler. Servergazi Devlet Hastanesi'nde ek hiçbir ücret talep edilmeden bu ve benzeri ileri düzey bakım gerektiren kapalı işlemlerin başarı ile yapılabildiğini ifade eden Değirmenci “Bakanlığımızın tarama programları kapsamında kabaca 40 yaş ve üzerinde meme hastalıkları için, 50 yaş üzerinde ise kalın bağırsak hastalıkları için ‘hiçbir şikayet olmasa bile' tarama yapılması önerilmektedir. Birçok sağlık kurumunda olduğu gibi Hastanemizde de yapılmakta olan bu taramalar dahilinde 1 yıl kadar önce kalın bağırsaklarında çok sayıda büyük polipler ve kanser odakları hastanemizde saptanan, 76 yaşındaki hastamız İbrahim Bey ameliyattan çekindiği için ameliyat olmak istemedi, kitlenin bağırsak akışını engellemeye başlaması üzerine şikayetlerinin artmasıyla yeniden hastanemize başvurdu ve kendisine ameliyatının kapalı yani karından yapılacak birkaç adet maksimum 2 cm'lik kesiler ile yani laparoskopik yapılabileceği anlatıldı. Bunun üzerine yeniden evrelemesi yapıldıktan sonra hastanın tüm kalın bağırsakları laparoskopik olarak alındı ve şifa ile taburcu edildi. Aynı şekilde 66 yaşındaki Himmet Bey de hastanemizdeki taramalarında tanı aldı, ışın ve ilaç tedavileri sonrasında tamamen kapalı yöntemle makat kısmı korunarak ameliyatını olup şifa ile taburcu edildi” dedi.