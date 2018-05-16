Kapının içinden kaçak sigara çıktı

Operasyonda bir kapının içerisinde gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ile çeşitli tütün ürünleri ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu olan her türlü ürüne el konulması amacıyla tütüncü adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde kontroller ve aramalar gerçekleştirildi. Kontrol ve aramalarda kent merkezinde 8 iş yerinin izin belgesi bulunmadığı ve yasa dışı yollarla temin edilen tütün ve tütün mamullerinin olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda iş yerinde bulunan bir kapının içerisine gizlenmiş vaziyette kaçak sigara tespit edildi. Operasyonda toplam 800 paket kaçak sigara, 3 bin 200 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 48 adet elektronik sigara ve likiti, 54 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet kurusıkı tabancaya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında ise Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılırken ayrıca aramalar esnasında ele geçirilen ruhsatsız kurusıkı tabanca ile ilgili de adli işlem yapıldı.