Kara sinekle mücadelede Türkiye’de bir ilk

Belediyeden yapılan açıklamada Türkiye’de ilk kez uygulanan “yapışkan ip” uygulamasıyla özellikle besihanelerde karasinekle mücadele sağlandığı belirtildi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yaşayan vatandaşların sorunlarını çözme noktasında önemli çalışmalara imza atıyor. Turizmden, hayvancılığa kadar geniş bir yelpazeyi sınırları içinde bulunduran Pamukkale ilçesine hizmet veren Pamukkale Belediyesi, her soruna farklı çözümler bulmaya devam ediyor. İlçe genelinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bulunduğu bölgelerde en büyük problemlerden biri de kara sinek oluyor. Bu konuda çeşitli yöntemler uygulanırken Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de bir ilki uygulamaya başladı. Bu yılın Nisan ayından itibaren başlanan uygulamada bir tür doğal yapıştırıcı olan ip kara sinekle mücadele konusunda önemli başarı elde ediyor.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 2 bin 700 besihaneyi tek tek dolaşarak ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapıyor. Bugüne kadar birçok besihaneye ulaşarak yapışkan ip uygulaması yapıldı. Ekipler 10 günde bir tüm besihaneleri dolaşarak ipleri yenileniyor. Nisan ile Ekim ayları arasında gerçekleştirilen Pamukkale Belediyesinin uygulaması besicilik yapan vatandaşlardan tam not aldı.

"Türkiye’de ilk kez yapışkan ip uygulaması başlattık"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise 68 mahalle ile en büyük ilçe olduklarını vurgulayarak, "İki sınır mahallemiz arasında 65 kilometre var. Bizim bölgemizde turizmde var, hayvancılıkta. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın besihanelerindeki en önemli sorunlardan biri de kara sinek idi. Daha önce bu konuda mücadele kimyasal ilaçlarla oluyordu. Ancak Nisan ayından beri Türkiye’de ilk kez yapışkan ip uygulaması başlattık. Ekiplerimiz ilçe genelindeki 2 bin 700 besihaneyi tek tek giderek bu uygulamayı yapıyor. Geri dönüşleri olumlu olan yapışkan ip uygulaması devam edecek" diye konuştu.