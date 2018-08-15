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15 Ağustos 2018 14:23

Karahacılı artık toz ve çamur görmeyecek

Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar mahalle ve sokaklarda yol ve yapım çalışmaları devam ederken Karacahılı Mahallesi’ndeki yol ve yapım çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Karahacılı artık toz ve çamur görmeyecek

15 Ağustos 2018 14:23


Denizli’nin Çivril ilçesinde yol ve yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Birçok mahallede asfalt, kilit parke taşı gibi birçok çalışmaya imza atan Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Karahacılı Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını tamamlandı. Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Mahallemizin yollarının yapımını bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Karahacılı artık toz ve çamur görmeyecek. Bütün mahallelerimizde üst yapı hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin her yerini güzelleştirmeye hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam” dedi.




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