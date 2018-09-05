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05 Eylül 2018 19:12

Karaman Mahallesi’nde parklar yenileniyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından üst yapısı biten Karaman Mahallesi’nde çocuk parklarda başlayan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karaman Mahallesi’nde parklar yenileniyor

05 Eylül 2018 19:12


Sağlığın ve sporun merkezi olan Merkezefendi’de parklarda ve jimnastik aletlerinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Özellikle üst yapısı biten Karaman Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu bölgedeki 10 adet parkta yenileme çalışmalarını tamamladı. Çocuklar için oyun aletleri yerleştirilen parklarda büyükler için jimnastik aletleri konuldu. Merkezefendi’nin sokakları parklar ile hayat buldu.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, parklardaki yenileme çalışmalarıyla sokakların daha da canlandığını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Karaman Mahallemizde önce üst yapımızı tamamladık. Şimdide mahallemizdeki tüm parklarımızı yeniliyoruz. Merkezefendimize her zaman sağlığın ve sporun merkezi diyoruz. Bunun için parklarımıza oyun gurupları dışında jimnastik aletleri de yerleştiriyoruz. Yenilenen parklarımız ile sokaklarımız canlandı. Şimdiden tüm mahalle halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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