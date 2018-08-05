Karatenin kalbi Denizli’de attı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası 2-5 Ağustos tarihleri arasında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Turnuvaya Hollanda, Belarus, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’den 600 sporcu katıldı. Turnuvaya ayrıca onur konuğu olarak geçmiş yıllarda uluslararası şampiyonalarda derece yapmış isimler ve bazı ülkelerin karate federasyonu başkanları da katıldı. Kata komite olarak gerçekleştirilen maçlarda sporcular minik, yıldız, genç, büyük ve veteranlar branşlarında yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

“Dünya karatesine yön veren sporcular buradaydı”

Turnuvaya 6 ülkeden 600’e yakın sporcunun katıldığını belirten Haldun Alagaş, yurt dışından gelen sporcuların beli bir bölümünün Dünya ve Avrupa çapında ün yapmış, dünya karatesine yön veren sporcular olduğunu ifade ederek, “Gürcistan’dan Dünya şampiyonu Gogita Arkania, Dünya ve Avrupa İkincisi Şahin Atamov, büyüklerde Dünya ikincisi Avrupa üçüncüsü ve takım da Avrupa şampiyonu olmuş Gökhan Gündüz ve Dünya kalitesinin bir numaralı ismi olan 5 Dünya şampiyonu 12 Avrupa şampiyonu Rafael Aghayev de onur konuğu olarak buradaydı” dedi.

“Genç sporcularımız televizyonlarda gördükleri sporcularla bir araya geldi”

Turnuvaya isminin verilmesinin kendisi adına onur verici bir durum olduğunu vurgulayan Alagaş, ilk kez yapılan turnuvanın iyi geçtiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da iyi geçeceğini düşündüğünü söyledi. Alagaş, turnuvanın asıl amacının genç sporcuların dünya çapında ün yapmış sporcularla bir araya gelmeleri olduğunun altını çizerek, “Dünya çapındaki sporcuları konuk etmemizin bir sebebi de buradaki genç sporcularımızın televizyonlarda ve internette gördükleri sporcularla birlikte bir diyalog halinde olmaları, onların maçlarını ve antrenmanlarını yakından seyretmeleri. Daha sonra da gençlerimizi önümüzdeki yıllarda olimpiyat ve dünyada görebilmek için onlara küçük de olsa hediye gibi bir şey” diye konuştu.