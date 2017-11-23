Kardeşlerinin iş yerine tüfekle ateş açtılar: 4 yaralı

Olayda 4 kişi yaralanırken, otomobille kaçan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Aktepe Mahallesi 2172. Sokak’taki bir kahvehanede saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş olan Mehmet K., Mevlüt K., O.K ve A.K. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.K. ve A.K. yanlarına R.G. ve D.D. adlı şahısları da alarak otomobille, kardeşleri Mevlüt K. ile Mehmet K.’ye ait olan kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı.

Şüpheliler olayın ardından geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayda kahvehanede bulunan Yakup A., Arif K., Mevlüt K. ve Mehmet K. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kurşunlama olayına karışan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri, şüpheli R.G., D.D., O.K., ve A.K.’yi kısa sürede Hürriyet Mahallesi’nde kaçtıkları otomobille yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kimliği belirsiz bir kişi, olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına saldırarak sözlü tacizde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.