Karı koca takla atan otomobilde yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 35 AU 5991 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarayköy ilçesi girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet B. vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken eşi C.B.’ye ise araç içerisinde sıkıştığı için müdahale edilemedi. Ardından çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralının çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.