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12 Temmuz 2018 14:28

Karı koca takla atan otomobilde yaralandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Karı koca takla atan otomobilde yaralandı

12 Temmuz 2018 14:28


Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 35 AU 5991 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarayköy ilçesi girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet B. vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken eşi C.B.’ye ise araç içerisinde sıkıştığı için müdahale edilemedi. Ardından çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralının çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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