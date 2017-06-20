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20 Haziran 2017 13:15

Karnından yaklaşık 5 kiloluk kitle çıktı

Denizli’de yaşayan 63 yaşındaki Emin Gündoğdu’nun karnında 35 yıldır bulunan yaklaşık 5 kilogramağırlığındaki kitle, yapılan ameliyat alındı.

Karnından yaklaşık 5 kiloluk kitle çıktı

20 Haziran 2017 13:15

Gündoğdu, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.


Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan Emin Gündoğdu, karın ağrısı şikayetiyle daha önce birçok hastaneye başvurdu. Gündoğdu, ayın şikayetle Çivril Devlet Hastanesine başvurdu ve karnında büyük bir kitleni olduğu tespit edildi. iki çocuk babası Emin Gündoğdu, riskli olduğu daha önce kitleyi aldırmadığını söyledi. Gündoğdu, en son Denizli’deki özel bir hastaneye başvurdu. Gündoğdu, burada yapılan operasyonla 35 yıldır karnında bulunan yaklaşık 5 kilogramı ağırlığındaki kitleden kurtuldu.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve hastalık hakkında bilgiler aktaran Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Bu tip durumda kitlelere genelde geç tanı konuluyor. Tanı sonrası ise cerrahisi zor oluyor, Emin Gündoğdu da liposarkom olarak gelen patolojinin sık karşılaşılan retroperitoneal kitle sebebi oluyor. En iyi tedavi agresif cerrahi ve sıkı takiptir” diye konuştu.


Ameliyatı riskli olduğu için yaptırmadığını belirten Emin Gündoğdu, “Bana teşhis konduktan sonra işe önce Denizli’den başladım. Burada bu ameliyatı yapacak hekim bulamayınca ailemle birlikte Ankara’ya gittik. Orada da 1 ay gibi bir süre beni gözetim altında tuttular, ancak ne bir sonuç alabildik ne de iyileşebildim. Tam ümidimi yitirmiştim. Karnımda büyük bir kitle oluşmuştu ve doktor bey acil bir şekilde ameliyata karar verdi. Başarılı bir ameliyat ile o kitleyi karnımdan aldılar. Çok mutluyum” diye belirtti.




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