Kas içerisine yapılan botoksla sağlığına kavuştu

2013 yılından bu yana ayak parmaklarının takılması nedeniyle düşmeler yaşayan ve hemipleji hastası olan 72 yaşında Ali Süzan Kilimlioğu’na, ayak parmaklarına giden uzun ve kısa bükücü kaslarına US eşliğinde botoks yapıldı. İşlem sonrası hastada belirgin düzelme gözlendiği belirtildi. İşlemden 1 ay sonra kontrole gelen Kilimlioğlu, uygulamadan çok memnun olduğunu belirtti. Kilimlioğlu, US ile yapılan uygulamanın daha önceki yıllarda kendisine yapılan uygulamalardan daha etkili olduğunu, artık parmaklarının bükülmediğini, ağrılarının azaldığını ve takılma nedeniyle düşme yaşamadığını ifade etti.

"Kas içine botoks uygulamaları spastisite tedavisinde çığır açtı"

Nörolojik Rehabilitasyon Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Yıldız, US eşliğinde yapılan botoks uygulaması hakkında bilgi vererek, kas içine botoks uygulamalarının spastisite tedavisinde çığır açtığını kaydetti. Yıldız, "Botoks ile birlikte kalıcı hasar oluşturmayan, istenilen bölgeyi istenilen ölçüde gevşetebilen bir tedavi sağlanmaktadır. Spastisite zarar verici olduğunda, yani, ciddi hareket kısıtlılığına, ağrıya, kötü pozisyona, eklem kısıtlılıklarına yol açtığında tedavi edilmelidir. Bu tedavi de hastanın tüm kaslarına uygulama yapılmaz, hastanın fonksiyonunu engellediği belirlenen kasa uygulandığında ise ayak ucu ya da ayak parmak takılması nedeniyle olan düşmeler önlenebilir, yürüme kalitesinde artış, el-avuç içi hijyeni, hastanın mesane ve barsak temizliğini daha kolay yapması, kollarını günlük yaşam aktivitelerinde kullanması ya da ağrıda azalma gibi olumlu etkiler sağlanır. Ancak, botoksun yapılacağı doğru kası belirlemek ve doğru kasa ulaşmak hekimin işidir. Doğru kası belirlemek için yöntemlerden biri, kasın elle dokunarak belirlenmesi ve anatomik işaretlerden yararlanılmasıdır. Amacımız, uygun botoks dozunu, doğru kasa ve kasın doğru bölgesine ulaştırarak, etkinliği ve başarıyı artırmak ve yan etki riskini en aza indirmek" dedi.