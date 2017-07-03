Katı yakıt üretim fabrikasında çıkan yangında zarar büyük

Çıkan yangına 90 itfaiye çalışanı müdahale ederken, fabrikada yaklaşık 3 milyon TL zarar meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde katı yakıt üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar yangına müdahale ederken, ardından itfaiye den yardım istedi. Haber verilmesi üzerine fabrikaya ilk etapta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 10 itfaiye aracı gönderildi. Kimyasal atıkların yanması ve rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Daha sonra takviye 17 itfaiye aracı ile 60 itfaiye çalışanı daha olay yerine sevk edildi. 17 bin metrekare alan üzerindeki fabrika yangını 8 farklı noktadan söndürüldü. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın nedeniyle fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı, havada duman bulutu oluştu, dumanlar kent merkezinden görüldü. Yangında yaralanan olmazken, içeride de kimsenin olmadığı öğrenildi, tedbir amaçlı üç tane ambulans olay yerinde bekletildi. 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında toplamda, 27 itfaiye aracı ile 90 itfaiye çalışanı görev aldı.

Söndürme çalışmalarının bittiği yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Firma yönetimi, yanan fabrika onarılıncaya kadar 50 işçinin mağdur olmaması için çalışanları diğer tesislerde görevlendirecek. Yangının soğutma çalışmaları devam ederken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise soğutma çalışmalarının ardından teknik çalışmalarından sonra belli olacak.