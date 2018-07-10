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10 Temmuz 2018 16:58

Kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 saatte kurtarıldı

Denizli’de tırmandığı kayalıklarda mahsur kalan bir keçi Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 saatte kurtarıldı

10 Temmuz 2018 16:58


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde dağlık alanda hayvanlarını otlatan Mesut Yılmaz isimli vatandaş, keçilerinden birisinin olmadığını fark ederek aramaya başladı. Kısa süre sonra keçisini kayalıklarda gören Yılmaz, hayvanını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ardından AKUT’u arayarak yardım isteyen Yılmaz’ın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye geldi.


Önce keçinin yerini belirleyen ekipler ardından hayvanın mahsur kaldığı yere halatlarla indi. Gündüz başlayan ve gece karanlığından devam eden operasyonda keçinin bulunduğu yere inen ekip daha sonra keçiyi bir çuvala sarıp emniyetli bir şekilde halata bağlayarak kayalıklardan aşağı indirdi. Engebeli ve dik olan kayalıklarda mahsur kalan keçi akşam karanlığında yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyonla kurtarılarak sahibi Yılmaz’a teslim edildi. Keçinin adını "Akut" koyacağını belirten Yılmaz, AKUT ekibine teşekkürlerini iletti.




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