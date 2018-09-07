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07 Eylül 2018 13:11

Kayalıklarda mahsur kalan keçi için 6 saatlik operasyon

Denizli’nin Babadağ ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince 6 saatlik bir operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi için 6 saatlik operasyon

07 Eylül 2018 13:11


Denizli’nin Babadağ ilçesinin Mollaahmetler Mahallesi’nde hayvancılık yapan Ahmet Yağmur’un 10 gün önce otlatmak için dağlık alana götürdüğü keçilerden biri kayalıklarda mahsur kaldı. Sarp alandaki keçisinin çıkamadığını fark eden Ahmet Yağmur, bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu alandan çıkarmak istedi fakat başarılı olamadı. Kayalıklardaki keçiyi kurtarmak için tüm imkanlarını seferber eden Yağmur’a komşularının da yardım etmesine rağmen keçi mahsur kaldığı yerden kurtarılamadı. Bunun üzerine Yağmur, durumu AKUT Denizli ekibine haber vererek yardım istedi. Keçinin bulunduğu dağlık alana gelen AKUT ekibi, bölgeyi inceledikten sonra operasyona başladı. Makaralar üzerinden kurulan halat sistemiyle keçinin mahsur kaldığı kayalıklara inen AKUT ekibi, keçiyi çuvala yerleştirdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucunda ekipler, keçiyi güvenli bir şekilde yukarı çıkararak sahibine teslim etti.




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