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05 Temmuz 2018 09:59

Kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli genç her yerde aranıyor

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 23 yaşındaki gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları Tavas ilçe merkezi ve arazide devam ediyor.

Kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli genç her yerde aranıyor

05 Temmuz 2018 09:59


Beyağaç İlçesine bağlı Yeni Mahalle’deki evinden önceki gün çıkan Onur Çetin isimli 23 yaşındaki genç evine dönmeyince aile üyeleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneğinden yardım istedi. Engelli gencin bulunması için ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Her yerde genci arayan ekipler arama çalışmalarında eğitimli köpekleri de kullanıyor. Çetin’in önceki akşam Tavas ilçe minibüsüne binerek ilçe merkezine geldiği yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin arama çalışmalarını arazi ile birlikte ilçe merkezinde yoğunlaştırdığı kaydedildi. Gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’da kişisel sosyal medya hesabından Onur Çetin ile daha önceden çekilen bir fotoğrafını koyarak gencin kaybolduğunu ve bulunması noktasında yardım beklediklerini belirttiği bir paylaşım yaptı.




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